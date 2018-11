“¿En qué momento te diste cuenta que eras gay?”, le preguntó ‘González’ al músico después de tocar el tema del beso que compartió con Bosé luego de acompañarlo en el tema ‘Si tú no vuelves’, a lo que Medrano respondió: “No me he dado cuenta de eso todavía”.

En el video que publicó el humorista empezó tocando el tema que parecía olvidado, pues ya pasó un año desde este suceso, y bromeó con el músico diciéndole: “¿Se creían Madonna y Britney Spears?”.

Además, mientras el cantante se reía de los comentarios de ‘González’, este último le dijo sin pelos en la lengua: “Sáqueme de una duda, ¿fue con lengua?”, ante esto Medrano le respondió entre risas: “Fue un besito, pero no fue con lengua, faltan otros 40 años de carrera para que eso pase”, y el humorista replicó: “Dentro de 40 años ya es con lengua y bajada de pantalón”.

Pero la conversación no paró allí, ‘Juanpis’ no se quedó con la duda y le dijo: “¿Lo disfrutó?”, y el cantante comentó: “Claro, obvio”.

El músico también mencionó durante la conversación que la “gente se deja sorprender por unas cosas muy básicas, como puede ser una muestra de afecto entre dos personas”, y aclaró que el beso fue “algo artístico, como algo de respeto, un mensaje de amor”.

Este es el video de la entrevista en ‘The Juanpis Live Show’: