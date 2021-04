green

Recientemente, Luisa Fernanda W hizo un Instagram Live junto a la actriz y modelo Estefanía Borge y su gran amiga Marilyn Oquendo. Durante el en vivo, en un momento, la ‘influenciadora’ le presentó, por medio de la cámara, a su hijo Máximo a Borge.

“Dos meses más y me alcanza”, se le escucha decir a Luisa, refiriéndose a que su hijo está creciendo muy rápido. Luego, mientras sus amigas miran con ternura, la paisa empezó a jugar con Máximo y lo movió de arriba hacia abajo, hecho por el que recibió varias críticas por parte de quienes la veían.

Luego de que terminó el directo con Borge y Oquendo, Luisa Fernanda se dio cuenta de que algunos de sus seguidores la estaban criticando por eso y le preguntaron si no sabía que con esos movimientos podría causarle daño a su hijo.

“Me preguntan que si yo he leído el por qué uno no puede lanzar los bebés hacia arriba, y claro que he leído del tema, incluso cuando uno va a donde la pediatra, también es algo que le dicen a uno”, expresó la ‘influenciadora’ en historias de Instagram.

“Existe el síndrome del bebé sacudido, entonces cuando yo juego con mi bebé y le hago movimientos hacia arriba lo hago delicadamente, lo hago con delicadeza, con amor y suavecito”, agregó Luisa para salir al paso de las críticas.

De acuerdo con el portal especializado Mayoclinic, el síndrome del bebé sacudido se presenta cuando hay una lesión cerebral grave que se produce por sacudir violentamente a un niño pequeño.

