Eso, en broma, de acuerdo con la explicación que el famoso tuvo que hacer horas después.

“Este es un videojuramento para que no se nos olvide el pacto. Entonces, repite: ‘Yo, Juanita Gómez, autorizo a mi papá a que me dé cuatro nalgadas, muy duro, si boto, pierdo, rompo, o desperdicio estas gafas. Lo firmamos hoy, en julio de 2018. Este video es válido y si me pega no lo puedo demandar ante el Bienestar Familiar, ni la Policía. Lo juro, amén’”, fue lo que Hassam le indicó a su hija que dijera, y que ella efectivamente repitió.

Sin embargo, algunos usuarios consideraron esto como una “alusión al maltrato infantil”, al punto que el comediante tuvo que ‘ponerle los puntos sobre las íes’ a más de uno que opinó al respecto.

“Quería decirle a todas esas personas ‘supremamenteinteligentes’ y ‘geniales’ que comentaron mi video anterior con mi hija Juanita, diciendo que hago alusión al maltrato infantil, dejen la bobada”, señaló, y añadió:

“Eso es un momento de humor, que con mis hijas son seguidos, y pues obviamente los que comentaron eso no tienen ni la menor idea de cómo manejo mi relación con mis hijas, sobre todo con la chiquitina que me sigue la idea en todas las bobadas que se me ocurren. Es un video de esos tontos que hago con ella”.

La aclaración del comediante culmina con un “me tocará bloquearlos por no entender” y un “no quiero ser grosero”, aunque su grabación termina con una señala de ‘pistola’ que él hace con su mano.

A continuación los dos videos que compartió Hassam en Instagram, el que desató los comentarios en su contra, y el de su explicación.