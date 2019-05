green

Sin embargo, la artista guardó silencio hasta este fin de semana, que apareció en el programa ‘La red’ confirmando las sospechas de sus seguidores.

“Me operé el año pasado y estoy feliz con mi cirugía”, afirmó Farina en el espacio televisivo de Caracol y, enseguida, contó por qué decidió entrar al quirófano.

“Ya puedo colocarme otro tipo de ropa, que antes no me podía poner. Duré, por ahí, como 15 años colocándome camisetas, era un problema buscarme un corsé porque todos me quedaban grandes, hasta que dije: ‘No, voy a rellenarme un poquito, porque me quiero sentir mucho más linda, más sexi”, explicó.

"Durante toda mi niñez, juventud, tengo ya 33 años, me sentí supercómoda con mi cuerpo y nunca me fijé como en eso, pero ya llegó un momento en que quería colocarme escotes, me quería ver un poco más sexi y decidí hacérmela. Y, de hecho, son muy chiquitas porque siguen siendo talla 32".



“Durante toda mi niñez, juventud, tengo ya 33 años, me sentí supercómoda con mi cuerpo y nunca me fijé como en eso, pero ya llegó un momento en que quería colocarme escotes, me quería ver un poco más sexi y decidí hacérmela. Y, de hecho, son muy chiquitas porque siguen siendo talla 32”.

Las declaraciones de Farina se pueden escuchar desde el minuto 1:23 de este video que compartió Caracol Televisión en su canal de YouTube.