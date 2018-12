La actriz se negó rotundamente a probar dicha sustancia y a permitir que el director, que la había contratado para una película de cine cuando ella tenía 16 años, le sacara fotos íntimas aunque, según relata en videos publicados en sus redes sociales retomados por Clarín, llegó a pensar si acceder a los caprichos del hombre.

Después de ese episodio, cuenta De Dominici, el director la llamaba a las 2:00 de la mañana para invitarla a salir e incluso para maltratarla. “Llegó a decirme que él me estaba haciendo un favor dándome ese papel en su película y que encima me tenía que pagar. Pero a mí me daba pena él. Lo justificaba”, expresó.

La argentina hace esas declaraciones, luego de que la actriz Thelma de Farín denunciara al actor Juan Darthés de haberla violado cuando ella tenía 16 años de edad, durante una gira de la serie ‘Patito Feo’.

Dominici arremetió contra ella misma porque después de haber sido víctima de ese acoso por un director, no creyó cuando otras actrices denunciaron a Darthés, años pasados, por la misma situación.

Fue tan solo hasta que escuchó el testimonio de su excompañera de novela que Dominici dejó de ponerse de lado del actor e incluso cuestionó la versión de los hechos del hombre en las que aseguró que fue Fardín la que se le había insinuado.

“Y yo te pregunto Juan (Darthés), con todo el cariño que siempre te tuve a vos a María (Leone) y a tus hijos, si hubiera sido como vos decís: una adolescente te toca la puerta de tu habitación y cuando entra se te ´insinúa´ e intenta besarte. Vos, como único actor de 45 años dentro del contexto de la gira teatral de Patito feo, como los que formamos parte sabemos que era. ¿Lo primero que le decís es: ‘¿Estás loca, vos tenés novio?’¿De verdad? ¿No intentás protegerla como un adulto responsable? ¿No le avisás a la producción? ¿Realmente creés que el problema es que tiene novio? o que tiene 16 años y que la responsabilidad la tenés vos“.

Finalmente, la argentina resaltó la valentía de Fardín de haber denunciado al actor y aseguró que está unida al movimiento de las actrices argentinas que buscan un cambio en el medio y, en general, en el mundo.

En video, las declaraciones de Eva de Dominici: