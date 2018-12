El actor le concedió una entrevista al programa argentino América TV, en la que aseguró que por recomendación médica había estado alejado de las redes sociales, pero que cuando vio todo lo que estaba ocurriendo se sintió muerto: “Quiero que la gente sepa que estoy muerto, dos veces no me pueden matar”.

Además, aclaró que las denuncias de Thelma (Josefina Beltrán en la producción) son falsas y dio su versión de los hechos.

“Nunca hice eso, yo nunca violé a nadie, yo nunca acosé a nadie […] Ella golpeó la puerta de mi habitación para entrar porque quería cambiar la tarjeta porque algo no le funcionaba. Yo la saqué, le dije: ‘estás loca, tenés un novio, ¿qué te pasa? Yo soy un tipo grande’ […] Fui yo el que le dije que mis hijos tenían la edad de ella. Por Dios, ¿cómo iba a hacer una cosas así?”, explicó el artista nacido en Brasil.

Con lo anterior, Darthés le dio un giro a la historia descrita en detalle por la actriz, acerca de que él se sobrepasó una noche con ella, y la accedió carnalmente. Pero el también cantante aseveró que fue ella quien intentó seducirlo.

“Ella se me insinuó, me quiso dar un beso, yo le dije: ‘no, ¿qué te pasa?’ […] Estaba de novia de Juan Guilera (Gonzalo, en ‘Patito feo’)”, detalló al medio.

El periodista le recordó que no solo es Thelma quien lo ha denunciado, sino que hay otros 4 o 5 casos en su contra y él se mostró devastado, pues su imagen empeora cada vez más.

“Yo no puedo obligar a la gente a que me crea […] Estoy muerto cívicamente, estoy muerto en la carrera. Lo único que me importa son mis hijos y mi mujer”, añadió.