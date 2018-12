El repudiable hecho se habría presentado cuando estaban en una gira de la reconocida serie en esa nación.

La denuncia fue dada a conocer en Buenos Aires en una rueda de prensa protagonizada por decenas de mujeres del colectivo ‘Actrices argentinas’, para criticar las situaciones de abuso que se viven en el gremio.

“En 2009 estaba de gira en Nicaragua con un programa infantil muy exitoso. Tenía 16 años, era una nena. El único actor adulto tenía 45 años. Una noche comenzó a besarme el cuello. Yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo: ‘mirá cómo me ponés’, haciéndome sentir su erección”, afirmó Fardín en su duro relato durante la rueda de prensa reseñado por Clarín.

El artículo continúa abajo

“Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el shortcito. Yo seguía diciéndole que no. Le dije ‘tus hijos tienen mi edad’. No le importó. Se subió encima mío y me penetró”, agregó.

A preguntas de los periodistas, Fardín aseguró que en su momento solo se lo contó a dos compañeras de 17 años y no se atrevió a hacer público su caso hasta que escuchó este año otras denuncias contra Juan Darthés.

El año pasado, Darthés fue acusado por abusos por la actriz Calu Rivero y tras ella se sumaron las también actrices argentinas Anita Coacci y Natalia Juncos.

La denuncia se volvió tendencia en redes sociales con la etiqueta #MiraComoNosPonemos.