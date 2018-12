“¿Me gusta alguna vieja hoy? Sí. ¿Cuál es su nombre? No te lo voy a dar”, aceptó el cura en una de las partes más esperadas de su participación en el programa ‘Mesa Blu’, en la que habló de la posibilidad de tener una relación amorosa cuando el papa Francisco le responda su solicitud de retirarse del sacerdocio.

“Voy a tener una mujer. Todavía no la tengo pero apenas la tenga se las voy a presentar”, agregó el religioso sobre su situación sentimental.

Linero recordó que aún es Padre porque no ha llegado la respuesta de la carta de renuncia que presentó en los primeros días de septiembre. “La dispensa, que es la respuesta del Papa a mi solicitud de retirarme del ministerio, no me ha llegado, así que en sentido estricto todavía soy Padre”, le contó el samario a Vanessa de la Torre.

De igual manera, el padre Linero se refirió a aquel video que viralizaron con malas intenciones días después de que anunciara su deseo de retirarse de su oficio, en el que se le ve bailando con una mujer y era señalado de tener una relación amorosa por ese entonces.

“Lo del video que sacaron me dolió mucho, porque estaba yo bailando con la esposa de uno de mis hermanos del alma, de vida”, concluyó Linero.