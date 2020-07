green

El artista de ‘Cupido falló’, incluso, aseguró que su novia lo jaló cuando lo vio con la otra mujer, pese a que, según su versión, “no estaba pasando nada” con esa chica.

“[Luisa Fernanda W] como que confundió a una amiga de ella que estaba ahí y, cuando llegó, como que miró y [dijo]: ‘Ah, ya’… y se calmó. Pero llegó jalándome así, y yo: ‘¿Qué pasó?’. Cuando [vio que era la conocida de ella, respondió]: ‘Ah no, nada, nada’”, relató el intérprete.

Ante esa confesión, la ‘influencer’, que también estaba en el ‘live’ con ‘la Azcárate’ y espera su primer hijo con el cantante, intentó defenderse y explicó cómo suele reaccionar cuando se da cuenta de algo raro con su pareja.

“Por lo general no soy tan fastidiosa, celosa; soy como muy tranquila… Pero cuando noto algo que no, vea, ¡no me importa nada! ¡Al grano!”, contó la famosa digital.

Pipe Bueno no le contestó nada, pero Alejandra Azcárate le respondió: “Te va a tocar duro, porque el man es churro, talentoso; al man le caen”.

El relato sobre la escena de celos de Luisa Fernanda W —que fue sorprendida por su novio con un fino regalo este mes— se puede ver en el siguiente video que compartió una cuenta abierta de Instagram: