La ‘influencer’ aseguró que a veces no le “mete tanta mente” a las cosas, porque cada día trae su afán, y que, por ejemplo, en el caso del parto “será como tenga que ser”. “Si me toca duro, pues que me toque duro, pero si me toca fácil, pues gloria a Dios”, agregó.

Enseguida, y en la misma línea, Luisa Fernanda W señaló que espera poder criar a su bebé con ayuda de Pipe Bueno, así en un futuro ya no sean pareja.

“En cuanto a la crianza de mi hijo, espero tener el apoyo del papá también ahí. Siempre que seamos los dos los que guiemos a nuestro hijo, estemos juntos o no. En fin, como sea que tenga que ser también, no me ‘raya’”.

Asimismo, manifestó que deseaba “ser la mejor mamá” para su hijo y “educarlo lo mejor posible”. No obstante, en este momento no tiene claro exactamente cómo lo hará, pues sabe que eso se aprende en el camino.

“Eso uno lo aprende en el proceso; entonces, esperemos a yo vivirlo y como sea que me toque vivirlo, pues lo viviré”, puntualizó.

Lo dicho por la famosa digital ya no está disponible en su cuenta, pero un perfil abierto que suele ‘postear’ contenidos de celebridades lo publicó, como se puede ver a continuación: