En el video, Carlos molesta con que no tiene señal en su celular, pero luego le llega cuando aparece Maritza llena de aluminios en la cabeza, pues le estaban arreglando el cabello.

“¡No me estás filmando, Ponce! ¡No puedes estar grabando, Ponce!”, le dice la actriz, sin estar segura de si su colega la estaba registrando.

Sin embargo, al notar que sí era cierto, ella empieza a corretear al artista al tiempo que grita: “Borra eso. Borra, Ponce”.

Él, por su parte, huye y se encierra en un lugar al que Maritza llega a golpear la puerta y a gritar: “¡Ponce no puedes filmar esto! ¡No me desprestigies! ¡Tantos años de carrera! ¡Oh, my God!”.

Ahí culmina el video que Carlos compartió en Instagram, según dice, con autorización de Maritza, que al final se tomó el asunto con gracia y también lo replicó en cuenta.

A continuación, mostramos las publicaciones de los dos actores, que tienen la misma grabación de la actriz (que ahora se hace llamar Sarah Mintz) en ‘latonería y pintura’.