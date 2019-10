Eso contó el artista, que fue novio de la actriz Lina Tejeiro, en historias que subió a Instagram, donde mostró que el obsequio fue un carro blanco, que compró con ahorros.

“Ella me dijo hace un tiempo: ‘Mijo, qué rico un carrito para poderme mover, tener independencia, salir, distraerme’. Dentro de mí pensé: ‘Claro que lo necesita. Qué rico poder dárselo. O sea, me sueño dándole ese regalo. ¡Es que se lo merece, es mi mamá, juemadre!’. Pero se me cruzó con que, en ese momento, la situación estaba [difícil]”, relató el intérprete, y agregó:

“Yo tenía que invertir primero en mis videos y en mi música, sacar el proyecto adelante. Yo soy muy ordenado financieramente y dije: ‘Hay que romperla primero. Pero, ojo, si yo me pongo juicioso y programo un ahorrito y voy guardando una platica constante ahí, cuando yo menos piense, de pronto, está la platica para el carro. Voy a empezar a ver qué onda’. Y después de ahorrar mucho tiempo juicioso, conseguí la forma de darle el carrito. Estoy muy feliz”.

Después de esas palabras, el famoso les mostró a sus seguidores cómo fue que le entregó el carro a su mamá: la llevó en un auto, con los ojos cerrados, hasta un parqueadero.

Ya en ese lugar, Andy le puso las llaves a su madre en las manos y le destapó los ojos. Luz Mery vio el carro y no lo podía creer; estaba tan emocionada que abrazó a su hijo, mientras lloraba, como se puede ver en el siguiente video que recopila todas las historias del cantante.