Según comentó Dávila para el medio, a ella le gusta mucho cantar; es una práctica de la tranquiliza y la acompaña diariamente, y precisamente por esto, le preguntaron sobre la vez que se quiso ser “la nueva estrella de la tecnocarrilera”, concurso que ganó Marbelle.

“No hablemos más de eso, qué pena con Marbelle estar recordando esa bobada, no, no, no […] Ella es lo máximo y yo la amo”.