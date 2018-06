@palaciopedro y su esposa víctimas de ladrones que se hicieron pasar por fans en lamentable circunstancias, dan a conocer la noticia con este comunicado. Todo el apoyo para el actor y su familia. #famosos #farándula #entretenimiento

A post shared by 15 Minutos (@15minutosco) on Jun 25, 2018 at 11:28am PDT