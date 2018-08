Claudia de Icaza indicó las imprecisiones en Infobae, donde aseguró que le disgusta que en la serie de Netflix sobre Luis Miguel él “todo el tiempo queda como una víctima”.

“En el caso de su padre, sí es cierto que lo explotó, pero él lo pone como ‘un hijo de la chingada’”, fue uno de los ejemplos que puso la escritora al medio, antes de hablar de otras 5 cosas que no coinciden entre su investigación y la de la producción:

¿Mariana Yazbek, su primer gran amor, lo traicionó?

“Yo dije que ella le había dado esa parte humana en un momento en el que él estaba muy confundido; ella lo aterrizaba”, aseguró la autora. Sin embargo, en la serie “al final la ponen como que lo traicionó, y eso no es cierto”, agregó.

“¿Su relación con Isabella Camil fue tan apasionada como la muestran en la serie?”

Le preguntó Infobae, pero la escritora respondió que no. “Lo que sí sé es que fue una relación muy larga, pero no fue tan pasional como nos la pintaron. Como periodista me tocó verlos, y los dos traían siempre cara de enfadados”, recordó.

“Creo que Luis Miguel se sentía muy comprometido con Jaime Camil (el padre de Isabella), porque él lo ayudó a salir de su problema muy fuerte con Hacienda [impuestos]. Creo que hay escenas que pudieron haberse evitado, porque en este caso estás hablando de una mujer que ya está casada y tiene dos hijas”, añadió.

Mentiras sobre sus videos ‘Cuando calienta el sol’ y ‘La incondicional’

La escritora asegura que es falso que Luis Miguel se molestara con su padre por quitar unas escenas de ‘Cuando calienta el sol’, donde salía Mariana Yazbek.

Igualmente, afirma que el cantante nunca estuvo varios días siguiendo una rutina de un colegio militar para su video ‘La incondicional’.

“Él llegó el día que se tenía que grabar y lo único que tenía que hacer era sujetarse a los tiempos de las comidas, de los entrenamientos, y todo se grabó ese día”, expresó De Icaza.

El comandante Tello es imaginario

Eso señaló la escritora tras aseverar que, incluso, eso lo aclaró la producción. “Lo ayuda y él le firma un disco para su mamá, y después todo mundo andaba buscando al comandante Tello, pero el comandante Tello nunca existió”, manifestó.

La escritora aparece con otro nombre

Denuncia que a ella la muestran en la serie, con otro nombre, al punto que “toda la gente me identificó con ese personaje y me expuso a ataques”.

“Me pone como Cynthia Casas, y la culpa de haber traicionado su confianza, que le aventó el calzón y que por culpa de ella se alejó de los medios. Yo nunca entrevisté a su papá en España, ni lo fui a buscar, como se pone ahí. Mi última entrevista con Luis Miguel fue en 1989, cuando iba a lanzar el disco 20 años, fue muy amable conmigo, estaba consciente de que estaba con una reportera y frente a una grabadora y él se puso flojito y cooperando y fue lo que me salvó en la demanda [por el libro]”, aclaró.

No obstante, cabe precisar que en la entrevista De Icaza no solo habló de las imprecisiones, también se refirió a algunas cosas que muestra la serie y son ciertas.

El papá lo llevó donde una prostituta cuando Luis Miguel tenía 13 años

La autora afirma esto citando a Pepe Rossino, un músico del artista que, según ella, le contó “que él estaba jugando con Luis Miguel con unos muñecos cuando llegó Luis Rey y se lo llevó con una prostituta que era muy bonita, pero que para él se le hizo terrible, y eso nos hace imaginarnos cómo de estar jugando de repente te llevan a conocer el sexo”.

Todo esto estaría relacionado con la grabación del disco ‘Decídete’, “a Luis Rey se le ocurrió que si su hijo iba a cantar una canción que dijera “Decídete”, llevaría una connotación sexual, y por eso Luis Miguel tenía que conocer lo que era vivir su primera relación íntima”, explicó la escritora.

Los problemas de droga y alcohol del ‘Sol de México’

Dice la escritora que en la serie se sugieren, pero “no se presentan ampliamente”.