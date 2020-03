green

En una de las estrofas el artista menciona un número telefónico, al parecer según el medio venezolano Noticias al Día correspondería al de la casa de su infancia, en Trujillo Alto (Puerto Rico), donde vivió con su madre y sus hermanos.

“Me siento solo aquí

En el medio de la fiesta

Quiero estar en donde nadie me molesta

Quemar mi libreta, soltar mis maletas

Quiero llamar al 7-5-5-0-8-2-2

A ver quién contesta”

Lugo de esto, muchas personas en Venezuela comenzaron a marcar dicho número telefónico; según el mismo medio, la línea corresponde a la señora Carmen Pérez, un ama de casa de 47 años que vive en Bailadores en el estado de Mérida.

“Yo no sé qué es lo que pasa con este número… esta línea la compre hace quince días, y no sé por qué me llaman todo el tiempo… es por esa canción que ni sé de quién es”, dijo la señora al medio.

La mujer incluso cuenta que recibe llamadas en la madrugada y no la dejan dormir, por lo que ha tenido que dejar el teléfono apagado casi todo el día.

También aseguró que no tiene idea de quién es el artista: “Todos me preguntan si soy un tal René y yo digo: ‘Dios mío no, están equivocados'”.