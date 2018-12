“La gente tenía una percepción de que iba a desfilar, que no iba a hacer una verdadera representación y que no iba a hacer un trabajo social“, manifestó Vanessa en La Red, y luego añadió lo siguiente:

La exreina también recordó que antes de entrar al Congreso sufrió racismo por parte de algunos parlamentarios, algo que denunció en agosto del año pasado.

“Varios parlamentarios que estaban en las directivas en las Cámara de Representantes no querían verme adentro, entonces me pusieron muchas trabas. Fueron muchos los obstáculos para poder entrar y, una vez adentro, no querían darme muchas veces la palabra, querían pasar por encima de esos debates a los que teníamos derecho, pero ahí yo me hice sentir”.