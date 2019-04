“Tutina, usted se volvió un ícono del estilo y de la moda en Colombia, ¿qué opina de la chaqueta de María Juliana, la primera dama, que levantó polémica en Washington?”, le preguntó Vanesa de la Torre.

Ante esto, María Clemencia Rodríguez de Santos le dijo que, cuando fue primera dama, a ella nunca la vistió ningún experto en moda y ese fue su secreto.

“La gente de pronto ha malinterpretado cuál era mi intención de mostrar el talento colombiano. Esa fue mi primera intención. Primero, siempre me puse lo que quise y con lo que me sentía cómoda, a mí nadie me vistió, yo me vestí solita”, dijo la ex primera dama.