La polémica se inició por un comentario que publicó la periodista a través de su cuenta de Twitter y en el que comparó a De la Espriella con Jenny Ambuila, hija del exjefe de la Dian Ómar Ambuila y quien generó revuelo por cuenta de unas fotos en las que aparece con un Lamborghini y con varios lujos.

Ante la comparación, el abogado ha lanzado varios trinos en contra de Camila Zuluaga. En uno de los más recientes aseguró que ella lo injuria y calumnia en redes sociales, y publica un chat que le enviaron de parte de la periodista.

“En horas de la mañana @ZuluagaCamila me injuria y calumnia en redes. En la tarde me llama a decirme que vaya a su programa de radio. Vaya manera de buscar rating. Así no es Camilita, búscate otro ingenuo. Se nota que andas mal de audiencia”, afirma el abogado en su cuenta de Twitter.

El mensaje de De la Espriella está acompañado por una captura de pantalla en la que se muestra una petición de quien sería una de las personas que trabaja con Camila para que atienda una llamada de la periodista.

Este es el mensaje que publicó el abogado en Twitter:

En horas de la mañana @ZuluagaCamila me injuria y calumnia en redes. En la tarde me llama a decirme que vaya a su programa de radio. Vaya manera de buscar rating. Así no es Camilita, búscate otro ingenuo. Se nota que andas mal de audiencia 😂. #CiaoCamilita (A.D.L.E) pic.twitter.com/WaY2ojXbHy — DELAESPRIELLALawyers (@DELAESPRIELLAE) April 2, 2019

Camila Zuluaga no se ha referido al tema en redes sociales en la mañana de este martes.