Luego de anunciar su retiro definitivo de las canchas de fútbol americano, con un video publicado a través de redes sociales, se conocieron diferentes detalles alrededor del ahora exmariscal de campo.

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS

— Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2023