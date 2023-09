Los colombianos han vivido momentos de angustia por los constantes movimientos telúricos que han estremecido el territorio nacional durante el último mes.

Uno de los más potentes se vivió en Bogotá el pasado 17 de agosto, cuando un sismo que tuvo como epicentro al departamento de Meta también meciera la capital con una intensidad de 6,1 grados de magnitud y creara pánico generalizado.

Cómo reaccionaron ‘Juanpis González’ y Diego Molano a temblor en Colombia

Ese sismo precedió tres réplicas que volvieron a prender las alarmas en la ciudad ese mismo día, lo que hizo que personajes de la vida pública, como el comediante Alejandro Riaño, reaccionaran de maneras bastante curiosas ante los nervios.

De hecho, el bogotano que le da vida a ‘Juanpis González’ sufrió durante uno de sus ‘shows’ junto con su invitado, el candidato a la Alcaldía de Bogotá Diego Molano, cuando el potente sismo sacudió a la capital.

Durante la charla, los dos personajes se miraron al rostro y comentaron: “uy, está temblando, hermano”, mientras contemplaban a su alrededor y observaban como las luces del estudio se movían con fuerza.

Riaño, apuntó: “Acá no pasa nada, fresco. Y no se me asuste”. Sin embargo, las alertas de los dos se dispararon cuando el movimiento se hizo más potente. En ese momento, Molano intentó moverse de su silla mientras decía: “Uy, juemadre y duro”.

Después del temblor, el humorista (a modo de chiste) mencionó la frase “ojalá se derrumbe Bogotá, porque usted la va a reconstruir”. Al final, la entrevista transcurrió con normalidad luego del susto que les provocó el fenómeno natural.