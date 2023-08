El experto se refirió al sismo de magnitud 6,1 y las réplicas que le siguieron a ese primer movimiento telúrico que asustó al centro del país, pues tuvo como epicentro el municipio de El Calvario (Meta).

Epicentro del temblor en Colombia

Epicentro del temblor en Colombia

Desde el Servicio Geológico Colombiano, Macario comenzó explicando en Noticias Caracol que estos eventos “están dentro de lo normal de un país sísmicamente activo”.

Sobre el “borde llanero”, zona del epicentro en el departamento del Meta, la entidad explicó que tiene “un sistema de fallas geológicas muy grande y es una de las zonas más activas de Colombia”, por eso, no le sorprende lo que sucedió, como sí les pasó a cientos de ciudadanos en varias ciudades:

“Eso es un sismo que está dentro de lo normal y que se espera en el territorio colombiano por toda la dinámica geológica que tiene”.

El director del SGC, Julio Fierro, también entregó un reporte:

El director del SGC, Julio Fierro, también entregó un reporte:

Magnitud de sismos, del 17 de agosto, en Colombia:

Con la intención de hacer pedagogía, Macario tomó la palabra en el noticiero para hacer una aclaración y explicar:

“El sismo de 6,1 y el de 5,6 no son tan similares. Es decir, el de 6,1 es cinco veces más grande que el de 5,6. Como la escala de magnitud es una escala logarítmica, cada 0,1 es una vez mayor que el otro”.

Además, dijo que en gran parte del país —excepto en el epicentro donde el municipio tuvo que evacuar en su totalidad— no esperan mayores afectaciones, más allá de las que “se presentan normalmente”.

Macario señaló que el país vivió un sismo de magnitud moderada; “pero, la profundidad sí hace puede afectar a edificaciones que no cumplen con la norma sismorresistente. En términos generales, no es tan grande a cierta profundidad. Es menor de 30 kilómetros, es decir, superficial. Pero las construcciones que cumplen con la norma, no van a tener mayor afectación”.

Profundidad moderada del sismo hoy en El Calvario, Meta

Muchos ciudadanos sintieron el temblor muy fuerte y por eso les llamo la atención que el reporte de la entidad especializada hablara de “moderada”, y sobre eso Macario explicó:

“Hay dos parámetros que se evalúan para mirar los efectos de un sismo: el tamaño y la profundidad a la que se originó, y lo otro es el efecto del sitio; porque en la parte más superficial de la tierra —los primeros metros, por decirlo así— es lo que hace que las ondas sísmicas se amplifiquen o no. Eso depende mucho de cada terreno y cada lugar”.

En ese sentido, añadió que es allí cuando hacen estudios detallados de cada sitio, “para poder entender cuál puede ser el efecto de un sismo de una determinada magnitud, pero, en general, entre más magnitud tenga y entre más superficial es mucho más destructivo un sismo“.