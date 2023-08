Gustavo Bolívar, candidato a la Alcaldía de Bogotá, trabaja en su campaña para conseguir ganarse la confianza de los ciudadanos y obtener los votos que lo lleven al segundo cargo más importante del país.

Varias son las propuestas que él ha expuesto en cada intervención en los medios de comunicación. Asimismo, ha contado detalles de su vida personal, como la gran fortuna que tiene por trabajar durante varios años en la televisión colombiana.

Al respecto, también recordó por qué el dinero que ganaba como senador no le alcanzaba. Según le contó a ‘Juanpis González’, paga millonadas en impuestos anualmente, hecho que le trajo problemas económicos. Por esta razón, la mejor salida que encontró fue volver a ser libretista, por ahora.

El aspirante a la Alcaldía de Bogotá dijo que se ha financiado con su patrimonio en muchas ocasiones para lograr estar en la política. “Como yo no he robado, eso sí lo puedo decir frente a la cámara, uno empieza a gastar su dinero”.

‘Juanpis González’ le preguntó sobre la propuesta para que algunos congresistas se bajen el sueldo. Gustavo Bolívar explicó que eso depende de lo que pague cada uno.

“Por ejemplo, en el caso mío yo pago un mundo de impuestos. Creo que pago más que tú”. A ‘Juanpis’ le dio risa y respondió que él no pagaba nada, a lo que Bolívar contó cuáles son sus gastos por año.

“Juanpis, que paga 0 % puede vivir con un salario de congresista, pero en el caso mío [no]. He pagado a veces 1.200, 1.500, 1.700 millones [pesos] de impuestos anualmente”, le dijo el exsenador.

El humorista, por su parte, le respondió con risas: “Hp, usted está forrado en billete”. A lo que Gustavo Bolívar explicó que todas las propiedades que posee las ha conseguido con mucho esfuerzo.

“Yo tengo una pequeña fortuna que he amasado a lo largo de mi vida. Empecé a trabajar a los 12 años y nunca le he robado un peso a nadie y nunca me he metido en narcotráfico […]. Yo vivo muy orgulloso de lo que he logrado y por eso es que duermo tranquilo”, finalizó.