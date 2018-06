Muchos seguidores de la serie no solo lloraron al ver el capítulo final en el que se revivió el estremecedor asesinato, sino que se volcaron a aplaudir la forma tan realista en que Alarcón trajo de vuelta a Garzón a las pantallas de los colombianos.

El actor, por su parte, también agradeció los comentarios que recibió en las últimas horas, y en general, a lo largo de la serie mientras estuvo al aire.

Hasta siempre Jaime Garzón. Donde quiera que estés… GRACIAS! Gracias a todos y todas por acompañarnos cada noche. Me despido feliz de este maravilloso proyecto. Gracias @CanalRCN y a el amor de mi vida @ChichilaNavia Gracias por siempre.Te Amo En nuestros corazones #GarzonVive pic.twitter.com/qOK95nnAoi

Hoy no hay #GarzonVive Aquí uno de los momentos que más disfruté. Se entiende no? pic.twitter.com/aOsLmyP4o1

Que felicidad leer todos sus comentarios. Sepan que me siento muy orgulloso del trabajo que hicimos en #GarzonVive Gracias Totales

El artículo continúa abajo

Estos son algunos de los trinos que elogiaron el trabajo de Alarcón, encabezados por el reconocido actor Robinson Díaz, en los que le confirmaron que logró capturar la esencia de Garzón y transmitirla a los seguidores de la serie:

Triste Ver Estás Escenas En #GarzónVive No Conocí Su Trabajo En Vida Del Artista Pero Buen Trabajo El Que Hace @CanalRCN En Homenajes Como Estos No Me Perdí Ningún Capitulo Exelente Actor Santiago Alarcón

— Jose Salas (@Joscesalas) 2 de junio de 2018