Taylor Swift se encuentra en un gran momento musical. La cantante es una de las artistas mejor pagadas del mundo, acaba de convertirse en la primera en tener cuatro discos en el Top 10 del Billboard 200 durante tres semanas y, según el New York Times, se calcula que su gira ´The Eras Tour’ ha recaudado alrededor de 14 millones de dólares en boletos cada noche. De seguir así, al terminarla podría superar el récord en ventas que obtuvo la gira de despedida de Elton John.

La tradición en los conciertos de Taylor Swift

Los fanáticos de la cantante han adoptado una tradición durante la gira: intercambiarse brazaletes de la amistad durante los conciertos. Los asistentes suelen hacer las pulseras a mano y las cambian con otros fanáticos durante el evento.

Esta tendencia tiene su origen en las propias palabras de Taylor, quien en la letra de su canción You’re On Your Own Kid del álbum Midnights (2022) se refiere a las famosas pulseras. “Porque había páginas pasadas con los puentes quemados. Todo lo que pierdes es un paso que das. Así que haz las pulseras de la amistad. Aprovecha el momento y pruébalo. No tienes por qué tener miedo”, dice la letra de la canción.

Por otro lado, la cantante estadounidense anunció anteriormente la regrabación de uno de sus álbumes, producción discográfica que saldrá en este año.

La canción You’re On Your Own Kid traduce al español: “Estás solo, niño”. Por esta razón, los seguidores de Taylor Swift se entregan las pulseras como un símbolo de apoyo, con el fin de demostrar que, pese a los altos estándares sociales y de belleza de los que habla la cantante en la producción musical, ninguno de ellos está realmente solo. Hay un amigo en cada una de las pulseras que intercambian.

Otros famosos han hecho parte del trend

Además de los seguidores de Taylor Swift, varias celebridades se han unido a la tradición y han intercambiado brazaletes de la amistad con sus propios fanáticos. Ese es el caso de famosos como las actrices de Estados Unidos, Nicole Kidman, Jennifer Garner y Jennifer Lawrence; el reconocido chef, Gordon Ramsey; la cantante, Selena Gómez y hasta el creador de Facebook, Mark Zuckerberg.

JUST GAVE NICOLE KIDMAN A FRIENDSHIP BRACELET pic.twitter.com/BQuaLpzRiU — car (@fadesonfilm) May 15, 2023

