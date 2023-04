Las recientes polémicas del exfutbolista Gerard Piqué, en especial las generadas tras su separación con la barranquillera Shakira, y la creación de la liga de fútbol Kings League, interesaron al diario The New York Times.

Este importante medio de comunicación publicó un extenso perfil de Piqué, que tituló Gerard Piqué, un hombre de ideas, en el que hace un recuento de sus actividades una vez abandonó el fútbol, meses antes de la realización del Mundial Qatar 2022.

Lo definen como un próspero empresario que no se conforma con lo que tiene y que siempre está procurando innovar y revolucionar.

El perfil elude los debates tras la infidelidad que le costó la separación con Shakira, pero sí se ocupa de las controversias empresariales con la compañía Kosmos, primero con la organización de la Supercopa española en Arabia Saudita, tras la que habría recibido una comisión de 25,9 millones de dólares, un arreglo que en España muchos calificaron de poco ético.

Gerard Piqué, once a soccer star for Barcelona, won a World Cup and separated from the pop star Shakira as he built a multimillion-dollar side business. Now he has quit the sport that made him famous to build a better version of it. https://t.co/pJ2B6Grxa6

— The New York Times (@nytimes) April 5, 2023