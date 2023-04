La exitosa cantante colombiana, ha tomado la decisión de mudarse a Miami junto a sus hijos después de su separación con el futbolista Gerard Piqué. La pareja ha enfrentado una serie de dificultades en los últimos tiempos, incluyendo la confirmación de relación de Piqué con Clara Chía, lo que ha generado una gran atención por parte de los medios de comunicación y el público.

Y es que antes de hablar sobre este tema, cabe aclarar que quien sigue su vida con normalidad, o por lo menos eso aparente, ha sido Piqué, quien se ha centrado bastante en su proyecto de la Kings League, una nueva competición de futbol que ha creado la empresa Kosmos, fundada por el español y en la que además participa el reconocido influencer Ibai Llanos. Este campeonato se centra en aplicar nuevas reglas y en el montaje de eventos de un gran nivel deportivo.

(Lea también: Gerard Piqué, sonriente con Clara Chía y su mamá, mientras Shakira dejaba Barcelona)

Retomando el tema de la mudanza a Miami, esta representa un nuevo comienzo para Shakira y sus hijos, quienes esperan disfrutar de las oportunidades que ofrece esta ciudad estadounidense. La cantante ha expresado su entusiasmo por explorar nuevas opciones y proyectos en esta ciudad, aunque también ha dejado un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Un mensaje que inicia mencionado a la querida ciudad española: Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar”, comenta la artista y es que recordemos que fue allí donde vivió durante todo su romance ya que el futbolista se radicaba en aquella ciudad por temas laborales con el equipo del Barcelona.

“Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí, tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer”, son algunas de las palabras que comentaba Shakira mientras compartía una imagen de Barcelona, la ciudad de la que se despide por ahora.