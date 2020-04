View this post on Instagram

Y así celebro mi vida gratitud 🙏🏽 siempre por como la he aprendido a vivir. Nostalgia por no poder abrazar a quienes están lejos Infinito amor por ustedes que me acompañan y con quienes puedo simplemente ser Les comparto unas palabras de mi hermano @juanrestrepotafur que me llegaron al alma “Qué significa la esperanza cuando todo se derrumba? De qué está hecha, en qué consiste? Ayer, una querida amiga me decía que ya todo estaba perdido, que no había nada que hacer, el fin del mundo había llegado. Yo le respondí que, en realidad, no sabemos. Realmente no sabemos qué va a venir después de esto, no sabemos si continuaremos con vida, no sabemos qué medidas se habrán de tomar. Y le dije después de eso, lo único que tenemos es este momento, este preciso instante. No creo que se lo tomó de buena manera. Después pensándolo un poco, sentí que le pudo haber sonado a un lavado de cerebro medio “new age.” Y puede que sea así, sin embargo… Hay unas palabras del poeta y ancestro zen contemporáneo Gary Snyder que me han acompañado estos días, y tienen que ver con el trabajo, lo que significa el verdadero trabajo. Dice Snyder: “el verdadero trabajo es lo que realmente hacemos. Y lo que nuestras vidas son. Y si podemos vivir el trabajo que tenemos que hacer, sabiendo que somos genuinos y que es real, entonces es correcto. Y este es el trabajo real: hacer el mundo tan genuino y hallarnos nosotros mismos reales dentro de él.” Cuando Buddha se ilumina pronuncia en el final del verso que se transcribe en los sutras la siguientes palabras: “lo que había que hacerse ha sido hecho.. no hay nada más que tenga que hacerse” Y también he pensado mucho en Thoreau y su viaje a los bosques de Walden: “Fui a los bosques a descubrir cuáles eran los hechos básicos de la vida.” Entonces siento la situación en que gran parte de la humanidad se encuentra y reflexiono sobre este verdadero trabajo, lo que hay que hacer. Quizás vas y haces el desayuno a los hijos. Yo me levanto y medito, abrazo al compañero que está al lado. Algunos días veo las noticias de Coronavirus. Hoy hubo que hacer leña para calentar la casa frente al frío que se viene. La cuestión es entonces la calidad de la …..