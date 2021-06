green

“Muévete, soy gay” y “el tiempo no es hetero y yo tampoco lo soy”, fueron algunas de las frases que Sophie Turner subió en historias de Instagram y que causaron entusiasmo en sus seguidores de esa red social.

La también protagonista de “X Men: Dark Phoenix” reveló en su momento que tuvo un romance con una mujer en el pasado y que no se siente atraída por un solo género, detalló el portal estadounidense Page Six.

“Todo el mundo experimenta… Es parte del crecimiento. Amo un alma, no un género”, manifestó Turner, en una entrevista con la revista Rolling Stone, en 2019.

Cuando le preguntaron, en esa misma entrevista, cómo sabía que Jonas, ahora de 31 años, era el indicado, la actriz respondió: “Siento que he vivido lo suficiente para saberlo. He conocido a suficientes chicos para saberlo y he conocido a suficientes chicas para saberlo”.

El año pasado, Sophie Turner y Joe Jonas se convirtieron en padres. La pareja tuvo a una niña a la que llamaron Willa.

Semanas después, compartieron una foto casual desde su casa en las historias de sus respectivas cuentas de Instagram, que fue la primera tras el nacimiento de su hija.

Desde ese momento, la actriz y el cantante habían mantenido un bajo perfil en todas las redes sociales que manejan, concluyó Page Six.