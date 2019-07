La hermosa joven de 23 años confesó para las cámaras de ‘Lo sé todo’, programa del Canal 1, que últimamente ha dedicado gran parte de su tiempo para formarse como DJ, y aseguró que pronto habrán sorpresas relacionadas con esta nueva faceta.

El arte siempre ha corrido por sus venas, pero ha sido la música lo que más ha llamado su atención. Cuando Sofía se fue a vivir a Nueva York conoció parte del mundo de los sonidos electrónicos y se dedicó a aprender sobre el tema.

“En enero dije: ‘No más, no me voy a quedar con las ganas’. Ahorré, me compré mi ‘mixer’ (consola), todo el cuento y dije: ‘voy a aprender sola’“, expresó.

Según narró la joven, sus amigos fueron esenciales para empezar con este proceso, pues los llamaba para preguntarles cómo hacía ciertas cosas y ellos le explicaban, así que con el tiempo y mucha práctica ha logrado sacar este proyecto.