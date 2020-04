green

“Él me dice ‘Milagrito’. Yo como me creo todo lo que me dice, me dice que soy la ‘Reina’ y yo estoy convencida que soy la reina para él”, dijo entre risas la mamá del intérprete de ‘Rojo’, quien luego confesó cómo lo llama ella a él.

“Le digo ‘Josecito’ o le digo Mickey Mouse, porque es un muñeco que todas las generaciones lo aman; las abuelas, las bisabuelas, los nietos, los hijos”, aseguró Alba Mery al programa de Canal 1.

Para ella, J Balvin “con su forma de pensar, con su comportamiento” es el Mickey Mouse de carne hueso en el mundo: “Todo el mundo lo ama, todo el mundo quiere estar con él, por eso lo llamo Mickey Mouse […] Además, el es una persona que tiene alma de niño, que le encantan los muñecos de Mickey Mouse, siempre ha admirado a Superman, a hombres de fuerza. Él es muy lindo, a mí me cae muy bien”, finalizó la señora.

Este, sin embargo, no es el único sobrenombre de J Balvin en casa; en 2018 reveló que su papá le dice ‘Pataconcito’ y explicó por qué.