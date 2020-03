green

La historia la contó de forma breve en una entrevista con ‘La movida’, programa de chismes del canal RCN.

“Yo tuve porfiria intermitente aguda. Que es una enfermedad huérfana, porque nadie la estudia, no hay una medicación que te sane”, explicó Alba Mery.

Enseguida, sin embargo, contó que en su caso “hubo una energía que me sanó. Ya no sufro de porfiria”.

Aunque la enfermedad, que se caracteriza principalmente por un dolor abdominal intenso, “es incurable”, la madre del exitoso cantante colombiano cree, ahora que la dejó en el pasado, “que yo soy la única persona en el mundo que me he salvado de porfiria. Inclusive, a mí me han dado por loca, porque no había ningún médico que creyera en mi sanación”.