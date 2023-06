Luis Enrique Guzmán fue altamente criticado después de que se hiciera público que él no es el padre biológico de Apolo, hijo de Mayela Laguna, pero muchos se preocuparon por lo que podría pensar su madre, Silvia Pinal al saber esta noticia.

Esta preocupación se justifica en que Silvia Pinal de 91 años de edad, durante los últimos meses se ha encontrado visitando hospitales por chequeos médicos y malestares, muchos creyeron que está noticia podría afectarla.

¿Qué dijo Silvia Pinal al enterarse de la noticia de su sobrino Apolo?

Aunque muchos estaban preocupándose, la asistente de la actriz Efigenia Ramos, dio a conocer a los medios que Silvia ya sabía sobre la noticia de su sobrino Apolo, pues fue su mismo hijo quién se lo dio a conocer antes de que se hiciera público.

Aunque comentó que Silvia ya sabía de la noticia, ella no pudo ver la reacción de la actriz. La asistente aseguró a los medios que no se encontraba ese día junto a ella, pero comentó que está noticia no afecto el estado de salud de la actriz.