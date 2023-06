Elianis Garrido aprovechó la charla en el el programa, ‘Desnúdate con Eva Rey’, y aseguró que sus planes de convertirse en madre son a corto plazo, por lo menos en máximo dos años.

(Lea también: ‘Lo sé todo’ puso como reemplazo de Elianis Garrido a recordada expresentadora de Caracol)

Para la también actriz es un sueño tener una niña y si la llega a suceder en este momento de su vida le pondría el nombre de Aitana, pero destacó que para poder llevar a cabo este logro espera hacerlo fuera de las cámaras por un tiempo y dedicarse solo a ese proceso, por lo que actualmente se encuentra trabajando fuertemente.

Lee También

Aunque la presentadora de ‘Lo sé todo’ contó que se ha soñado toda la vida con su bebé y con la barriga de un embarazo, en un momento de su vida por cuestiones de salud pensó que si físicamente ella no podía quedar en embarazo no iba a ser madre nunca.

Sin embargo, confirmó que está un poco más flexible con el tema porque ha consultado y conoce de las otras posibilidades con las que podría cumplir su sueño de convertirse en madre.

En cuanto a la alternativa de pagar por un vientre subrogado, la bailarina dijo que sí lo tiene en mente y que estaría dispuesta a hacerlo.

“Ya lo he pensado, lo he investigado. Sería mi segunda opción, mi prima opción es tenerlo yo, poder hacerme el tratamiento y producir mis óvulos y si me toca pues la fertilización in vitro, pero si no llego a poder, sí, un vientre de alquiler, para eso está la ciencia”, confesó.