Silvestre Dangond ha sido, sin lugar a dudas, uno de los exponentes más exitosos del vallenato, lo que lo ha llevado a ser un referente del género a nivel nacional e internacional.

Sin embargo, los miedos persisten, y aunque parezca increíble, hay un escenario en Colombia que lo atemoriza y lo pone en complicaciones a pesar de su talento.

(Lea también: ¿Cuánto cuesta un concierto de Silvestre Dangond? Esto es lo que cobra por un ‘show’)

El estadio Nemesio Camacho El Campín, en la ciudad de Bogotá, es el recinto que más lo pone nervioso y que lo pondrá a prueba en su concierto el próximo 18 de mayo, pues es la primera vez que se presentará allí.

“Nunca pensé que iba a tocar ahí, veía eso muy grande para mí… No quería exponer mis años de trabajo en un sitio tan grande como El Campín, me daba miedo no llenarlo. Si no me va bien, entonces me voy a echar en 22 años de trabajo”, le confesó el cantante a Roberto Cardona en su programa ’40 copas’.

Acá, el video con la entrevista completa:

La boletería para el concierto se agotó la primera semana de mayo, lo que supone un lleno total para el espectáculo que brindará Dangond a los capitalinos.

Hasta el momento se desconoce si habrá una segunda fecha, pues varios seguidores del artista no pudieron adquirir entradas y esperan poder ver su ‘show’.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.