Siempre me he sentido ganador no por el grammy, es por el amor y la pasión con que hago las cosas! Hoy y mañana soy noticia, después la vida continúa normal asumiendo retos, sacando adelante todos mis proyectos, dando alegría haciendo a un público feliz q me lo he ganado con sacrificio tratando siempre de brindar lo mejor y lo q está a mi alcance! Hoy me sostengo en mi posición este premio es un accesorio para mi carrera , jamás hago música para ganar premios porque el mayor premio lo tengo ganado gracias a Dios hace muchos años que es mi gente ! Muchas gracias a los miembros votantes de la academia @latingrammys a mis disqueras @sonymusiclatin @sonymusiccol @musicdreamsco mis managers @carlosbloom @walterkolm, a todos mis muchachos, a los que participaron y se esmeraron por hacer tremendo álbum como lo es #Estoesvida