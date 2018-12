Así lo evidenció en sus historias de Instagram, donde demostró su felicidad por poder volver a ver bien, gracias a la cirugía de ojos que le practicaron.

“Ustedes no saben la sensación que es volver a ver. No me las quito [las gafas de sol] porque me fastidia un poquito la luz, pero estoy perfecta y feliz”, expresó la famosa.

Luego, además, aclaró que tras la operación ambulatoria regresó a Bogotá, pero todavía no a presentar.

El artículo continúa abajo

“No puedo estar al aire porque no me puede dar la luz superfuerte y, sobretodo, porque no me puedo maquillar”, explicó.

Al final también reveló que no le dolió el procedimiento médico, pero sí sintió “como un malestarcito”.

Aquí las publicaciones en las que Andrea Guerrero contó la razón por la que no la han visto en las transmisiones deportivas de RCN.