Silvestre Dangond recibió un homenaje en los Upar Awards, premios que reconocen lo mejor del folclor vallenato, desde los intérpretes, compositores, empresarios, músicos, acordeoneros hasta los actores que hacen de este género musical un símbolo nacional.

(Vea también: Silvestre Dangond sí estará en el Festival Vallenato, pero inaugurando nuevo negocio.)

Valledupar se vistió de gala para celebrar a uno de sus más grandes interpretes del vallenato, el cual a sus 22 años de carrera musical fue exaltado por sus colegas mientras tocaban canciones que han marcado la historia tanto del artista como de sus seguidores.

Durante la noche contó una anécdota cuando apenas era un muchacho de 19 años soñando con ser un cantante profesional.

Silvestre reveló quién había sido la persona que le pagó su primer millón de pesos en ese momento de su vida.

“Yo vivía en Bogotá en el año 99. Yo me quedé todo diciembre trabajando allá y me dice Rafael Santos a mí: te voy a contratar como guitarrista para una parranda el 31 de diciembre. Yo a la voz de Rafael Santos ni le cobré. Yo decía: ‘Lo que él me dé, lo que él me pague’. Cuando el tipo me fue a pagar. Un millón. Yo cuando sentí ese millón de pesos en mi mano… La primera persona que me pagó un millón de pesos por tocar una guitarra fue Rafael Santos. Yo se lo agradezco, por eso lo quiero tanto”, contó Silvestre.