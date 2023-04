El viernes por la noche y sábado en la mañana, en los grupos de WhatsApp circularon mensajes que señalaban que habían atentado en contra del alcalde de Bosconia, Cesar, Edulfo Villar.

(Vea también: Alcalde en Cesar tiene el sueldo embargado por varios procesos en su contra)

Con la velocidad de las redes sociales, los mensajes se viralizaron causando preocupación en algunos sectores. Por eso, el alcalde tuvo que salir a desmentir las afirmaciones y lo hizo atacando a quienes considera lo quieren ver muerto.

“Aquí estoy vivito y coleando. Salgo a desmentir las versiones de que había sido víctima de un atentado o que me habían asesinado, aquí estamos”, sostuvo en un video publicado en Facebook.

Y agregó: “A quienes quieran verme de esa manera lamento decirles que el progreso de Bosconia no se detiene y seguiremos trabajando hasta el último día de gobierno. Dios me permita seguir cumpliendo sueños y tener mucha más vida”.

Luego publicó una cinta de luto y un video en el que aparecía el cantante vallenato Silvestre Dangond en medio de un concierto gritando: “Me quieren acabar, pero no han podido, no joda”.

Más allá de la noticia falsa, en muchos casos generar rumores sobre la muerte de un político se puede ver como una amenaza.

Con video de Silvestre Dangond, alcalde de Bosconia desminitió falsa noticia de su muerte 😬😬😬 pic.twitter.com/ydGKiCQhjM — Ana (@PuraCensura) April 24, 2023

El pasado lunes 17 de abril, decenas de habitantes del municipio de Bosconia protestaron en la sede de la Alcaldía y el Concejo Municipal por la no aprobación del proyecto que busca la construcción de viviendas para los damnificados de la avalancha del 23 de octubre del 2022.

(Vea también: Cantante vallenato salió cacheteado de altercado con mototaxistas: “Métele su cascarazo”)

Los habitantes protestaron porque los concejales de la Comisión Tercera Permanente volvieron a votar negativo el proyecto que presentó el alcalde.

Como ha reportado EL PILÓN, los concejales solicitaron a la administración realizar algunos cambios “para subsanar inconsistencias”. Sin embargo, argumentan, no han realizado los cambios.