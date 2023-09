Medios catalanes, región de origen de Gerard Piqué, no le pierden el paso a Shakira y han llegado a revivir suposiciones de que la expareja del español buscaría ser madre por tercera vez alquilando un vientre.

Uno de esos es El Nacional de Cataluña, que se refirió a una grabaciones que se filtraron desde la intimidad de la colombiana luego de que el programa ‘Y ahora Sonsoles’, de Antena 3 en España, las compró.

Allí, la intérprete de ‘Monotonía’ apareció en pantaloneta y cerca a un pequeño puerto, donde ella estaba montada en una de las motos acuáticas que se movilizan junto a yates y lanchas en Miami, lugar de residencia con sus hijos.

Lo cierto es que ese portal no tuvo reparo en soltar fuertes señalamientos en contra de la colombiana, al punto que habló de la supuesta despreocupación de la artista con la integridad de una persona.

Lee También

El medio catalán tituló la nota como “el gesto clasista de Shakira”, al tiempo que en ese espacio también indicó “atropella a una empleada con la moto acuática. Loca”.

La segunda frase de la nota mostró la sevicia con la que se refirieron a la colombiana al indicar que ella supuestamente “se sube en moto de agua en toda pastilla al puerto privado de casa y casi mata a una mujer”.

El relato del portal español fue más específico, pero a diferencia de lo que remarcó al principio sobre el presunto atropello dejó en evidencia que fue una incidencia. Eso sí, con pullas contra la artista.

“La cantante vuelve fastidiada al puerto, acelera violentamente y a destiempo para enfilar la moto en el pantalán y casi pasa por encima de la señora del servicio, que había acompañado a los niños vestida con falda naranja. Le debe tener tirria por mona pero Shakira no la mata de milagro”, indicó.

La cuenta de YouTube de Info influencers salió al paso de esa versión de medios catalanes, que calificó como favorables a Gerard Piqué, para aclarar la información de lo que sucedió en Estados Unidos.

“[Los medios] Están hablando de grave accidente de Shakira, [pues] bueno simplemente le dio al puño la moto de agua. No ha atropellado a ninguna chica, esa mujer quedó ilesa. No le rozó, no le tocó”, contó.