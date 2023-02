Esto se evidenció durante la polémica que surgió a raíz de su separación con Gerard Piqué y el posterior anuncio de la posible infidelidad, ya que los seguidores estuvieron enviándole mensajes de apoyo a la artista y compartiendo sus nuevos proyectos, entre los cuales se encuentra el sencillo que lanzó junto a Bizarrap, en el que cuenta más detalles de la ruptura.

La cantante nuevamente es tendencia en redes sociales por un video que compartió hoy, 14 de febrero, pues en la grabación se le puede ver trapeando una alfombra mientras se ríe.

Esta publicación suscitó varios comentarios por parte de sus seguidores, quienes asumieron que este sería el plan de la artista en esta festividad que conmemora a San Valentín.

Otros internautas también hablaron de la curiosa forma en que está limpiando e incluso detallaron su forma de vestir. A continuación podrá encontrar algunos de los comentarios que dejo la aparición de la reconocida cantante en redes.

