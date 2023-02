La ruptura de Shakira con Gerard Piqué ha causado interés a nivel mundial después de varios meses de que lo anunciaron, por lo que el español se animó hace poco a hablar por primera vez de su relación con Clara Chía.

Lo cierto es que uno de los temas que más se ha viralizado en las últimas semanas fue la tiradera que la colombiana compuso contra el padre de sus hijos, de la que han lanzado algunas parodias.

Por eso, después de los comentarios que ha provocado la letra en contra del exfutbolista del Barcelona de España, en ese país salió una curiosa respuesta para defender al catalán y a su actual pareja.

Shakira: le crean dura canción en España apoyando a Clara Chía

El canal español Telecinco sorprendió con una composición en la que, supuestamente, la pareja sentimental de Gerard Piqué le manda un mensaje a la artista colombiana. Este es un fragmento del video de ese tema replicado por un usuario en Twitter.

El portal español El Nacional señaló en su titular con un duro calificativo la creación en contra de la barranquillera. “Telecinco humilla a Shakira, le ponen una canción de Clara Chía dedicada a ella”, indicó ese medio.

La reportera española María Verdoy personificó a la supuesta novia de Piqué en una respuesta en la que le reprochan la dureza de sus ataques, a pesar de que la intérprete de ‘Monotonía’ se ha justificado antes.

Letra de canción contra Shakira y en apoyo a Clara Chía

La composición que hicieron los creativos en el reconocido canal español le saca a relucir algunos aspectos personales. Así dice:

“Perdón, ya cogí otro ‘mood’. Así no puedo, no quiero otra canción. Yo en proceso de adaptación. Y cuando lo superaba, saliste por el balcón. ‘Sorry’, ‘Shaki’, hazte caso, hace tiempo que me compré el Casio. Si una loba como tú no está pa’ novatas. Una cría como yo no puede más con tu actitud. Uh, uh, uh, uh. Siento la magnitud, uh, uh, uh, uh. Él juega en otra liga y por eso está con Clara Chía, uh, uh, uh, uh, ah, oh, oh, oh”.

“Las dos amamos la mermelada, pero hace días que está caducada. Yo contigo nunca me meto ni aunque me cantes o me dediques, no sabía que pa’ ti era tan inspiradora. ‘Sorry’, Piqué y yo somos la pareja de ‘mo-da’. Nos dejaste con la bruja a la vista, con ‘portás’ de revistas y la canción en las listas, el negocio que te has hecho con toda esta ruptura, tu ‘Waka waka’ no te lucra y conmigo sí facturas”.

“Tienes fama, de cantante buena, y esta letra, va a ser tu condena, no me nombres, no es como me pintas, me estoy cansando y no puedo más con tu actitud, uh, uh, uh, uh. Si paga al Fisco se queda sin nada, ‘Shaki’, vamos, venga ‘de-Clara’. Yo a tu lado soy pura elegancia y lo del Twingo es una falacia. Te lo digo con sinceridad. Deja a un lado la rivalidad, que lo estoy pasando fatal, y no saben ya qué inventar. Con un panel publicitario, voy ‘acelerá’, ay qué porrazo. Ay, muchos temazos, pero trabaja los celos un poquito también. Fotos por donde me ven, yo sí me siento un rehén. Por mí todo bien, el Piqué se ríe y a mí no me queda otra que reírme con él”.

Sin embargo, el medio español no solo se quedó con esa canción, sino que fue hasta al frente de la casa de Shakira para que algunas personas le entonaran la dedicatoria, llena de pullas.

Este es un video de ese momento en el que un periodista de Telecinco estuvo al frente del lugar de residencia de la cantante colombiana.