La cantante colombiana no deja de ser tendencia en redes sociales por sus constantes pullas a su expareja sentimental y por lo visto a Shakira no le bastó con sacarle varias canciones al padre de sus hijos y por eso ahora publicó fotos lanzando nuevos dardos.

La intérprete de ‘Te felicito’ se unió a la tendencia del nuevo filtro de ‘Barbie’ y de paso le envió indirectas al español.

(Lea también: Estos son los 6 lujosos carros de Shakira que superan más de $ 2.000 millones)

Este miércoles 19 de abril, Shakira publicó en las historias de su Instagram, tres fotos con el filtro. En una primera imagen aparece con la leyenda “This Barbie is orgullosa de ser latinoamericana” (Esta Barbie está orgullosa de ser latinoamericana), esto en relación a la forma despectiva en que Piqué se refirió a ella y a sus fans en una entrevista.

Esa foto además la acompañó con la canción ‘TQG’ en la que colaboró con Karol G y en la que también ambas cantantes les dejaron varias indirectas al exfutbolista y al cantante Anuel.

En la segunda foto con el filtro de la película de ‘Barbie’ la colombiana colocó otra particular frase: “This Barbie is out of your league” (Esta Barbie está fuera de tu liga), lo que sus seguidores interpretaron como un mensaje contundente contra Gerard.

Esa imagen la acompañó con la canción ‘Session #53’, otro de sus temas que va ligado al catalán.

(Vea también: Acusan a Piqué de manipular fortuna de Shakira para arruinarla: hay documentos y cómplices)

En la última fotografía colocó la leyenda: “This barbie is Shakira Shakira!” (¡Esta Barbie es Shakira Shakira!), y le enlazó su canción ‘Hips don’t lie’, dejando claro que ella siempre será una estrella.

Piqué visitará a sus hijos y se reencontrará con Shakira

Según se supo, el exjugador del Barcelona estaría arribando a Miami (Estados Unidos) donde ahora vive la cantante con Milan y Sasha a finales de este mes.

Lee También

El español estaría diez días con sus hijos y en ese tiempo tendría que ver a la colombiana. Sin embargo, aún faltan algunos temas económicos para definir y que pueda pasar tiempo con los niños.

Cabe resaltar que el ahora empresario no viajará con su novia Clara Chía, ya que esa sería una de las condiciones que se le colocó para ver a sus hijos.