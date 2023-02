La soñada canción de Shakira y Karol G vio finalmente la luz y ha encantado a la fanaticada de estas dos mujeres que desde hace varios años soñaba con verlas juntas por ser pioneras en diferentes momentos de la historia de la música.

La cantante paisa contó en W Radio algunas intimidades de cómo sucedió la colaboración con la barranquillera, y destapó para quién está dedicada realmente, aunque ella no desea que los que la escuchan la relacionen con alguien en específico.

Karol G dice quién escribió ‘TQG’ y si es para Anuel

Carolina, como es su nombre real, lanzó un álbum con varias canciones. De hecho, dicen que con una de ellas se confirmó su relación con Feid, el cantante con el que estaría saliendo hace varios meses.

Sin embargo, en la emisora dijo que tiene muchas que no salieron y una de esas iba a ser ‘TQG’. “Yo escribí ‘TQG’ el mismo día que escribí el verso de ‘Mami’ (otra canción). Ese día estaba en el estudio, con Becky G, terminando los detalles del verso. Cuando ella se fue, sigo con Keityn, que es con quien escribo canciones, y con Ovy, que es mi productor”, dijo Karol G.

La letra de ‘Mami’ parece una dedicatoria a Anuel y aunque la colombiana no lo nombra, en la entrevista con W Radio explicó que no quiso lanzar ‘TQG’ porque no quería que su carrera en ese momento, en la mitad del 2022, se viera ‘encuadernada’ en el despecho.

“A pesar de que yo estaba pasando un momento específico de mi vida, no quería enfocar mi carrera en este ‘topic’. Que se encerrara todo en ese momento y, aunque me encantaba la canción, la dejé como un himno para mí y mis amigos y dijo ‘hasta ahí va a ser’”, explicó en la emisora.

Así las cosas, Karol G da a entender que sí se escribió en el momento que ella estaba superando a Anuel, y él aparecía con Yailín derrochando amor, como lo dice su canción.

Karol G y Shakira: cómo se juntaron para hacer la canción

La antioqueña también contó que ella fue la que se puso en contacto con la barranquillera e invitarla a participar en este tema musical. Todo sucedió cuando supo de la ruptura amorosa con Piqué y vio las canciones que estaba sacando.

“Empecé a entender lo de Shakira y su situación personal. Para mí lo importante de las canciones es que representen a la mujer. Como líder femenina es importante que las mujeres se sientan identificadas con mis canciones y me parecía una locura que yo pudiera llamar a Shakira, que es una de mis ídolas y que siempre la he admirado por tantos años de carrera legendaria”, dijo Karol G.

Entre ellas ya había muchas personas conocidas, así que contactarse fue muy fácil. “La llamé para decirle que tenía una canción con la que probablemente se podía sentir identificada y que si le gustaba la podíamos cantar juntas. Cuando se la mostré, enloqueció con la canción, le encantó. Me contó de la canción que tenía con Bizarrap y fue muy loco para mí porque enloquecí con la temática, con todo y le toqué el tema de que vienes con ‘Te felicito’, ‘Monotonía’, la ‘Session’ y ahora ‘TQG’; (ella) de cierta manera, vivió el momento diferente a lo que yo hice porque (Shakira) quería sanarlo y expresarlo de esa manera”, añadió.

Para esperar ese proceso, Karol G tuvo que parar el lanzamiento de su álbum, que estaba para el 2022. “Cuando ella me dice eso, yo, como decimos los colombianos, me pongo la ‘10’. Ella me pidió que el proceso era así: ‘Te felicito’, ‘Monotonía’, ‘La Session’ y cerrar el círculo con ‘TQG’ y fue tan honesta que hablamos de la vida, la canción, la música, de tantas experiencias. Es como algo de sororidad”, confesó.

Canción de Karol G y Shakira: qué dicen sobre Anuel y Piqué

Aunque los memes y todo lo que sale de este tema musical lo relacionan con las exparejas de estas artistas colombianas, la ‘Bichota’ dice que también hay otro mensaje detrás de ella.

“Me gustaría que escuchara la canción sin pensar que es una tiraera a nadie. Somos dos mujeres que vivimos una experiencia parecida en momentos diferentes de nuestras vidas. Yo escribí una canción que me encanta y que otra mujer, que hace música, se sienta identificada con ella me hace sentir bien. Estamos sacando una canción con la que muchas mujeres se van a identificar. Más allá del morbo que le ponen, diciendo que es para alguien, nosotras hacemos canciones, expresamos historias y se me hace increíble que estemos en esta canción juntas. Cuando estábamos grabando el video yo tengo que decir que se me hacía muy loco pensar en que por tantos años pensé que yo quería representar mi casa de esa manera global y tenerla ahí fue muy enriquecedor. De su experiencia uno aprende. Una locura”, dijo Karol G.