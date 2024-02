Rumores van de allá para acá, nuevamente Shakira se convierte en noticia mundial, esta vez por una posible filtración de la letra de la que sería la nueva canción de la estrella barranquillera.

A través de las redes sociales, así como varios medios de comunicación, se especula que la dueña de las caderas más famosas del mundo, andaría saliendo con un exjugador de fútbol americano. Varios medios de comunicación que señalan, que Shakira tendría un nuevo amor.

Se ha especulado que Shakira estaba saliendo con el piloto de la fórmula 1, Lewis Hamilton, recientemente se le involucró con un productor argentino, lo cierto es que el día del cumpleaños de la artista, estuvo presente el exjugador de fútbol americano, Julián Francis Edelman.

Veamos qué dice la supuesta letra filtrada del que sería el nuevo éxito de la barranquillera:

“Para que me tortures. Ya lo sé, era una trampa y volví a caer. Andaba sola y te busqué. Ya me estoy encariñando demasiado contigo. Dime si estamos jugando o en plan de amigos. Es que me está fascinando. Mejor no sigo, no es junto conmigo”.