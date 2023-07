La ruptura de la cantante de 46 años y el futbolista español fue una de las noticias que marcó el mundo del entretenimiento en 2022. Aunque nunca se supo el motivo real de la separación, todo apuntó a que habría sido por una infidelidad por parte del deportista.

(Vea también: ¿Y Hamilton? Shakira cenó con estrella de la NBA, días después de ir a ver la Fórmula 1)

De hecho, este rumor tomó fuerza después de que la barranquillera estrenara su canción ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53’, cuya letra estuvo dedicada al español y su novia Clara Chía.

Dicho tema rompió varios récords en Internet y rápidamente se convirtió en la canción más escuchada a nivel mundial en su momento.

Este jueves se conoció una entrevista que le concedió la cantante a la periodista Alejandra Espinoza, quien le consultó por varios temas de su vida personal y artística.

Una de las preguntas estuvo relacionada con la canción mencionada anteriormente y Shakira aprovechó para dar a conocer algo que hasta el momento era desconocido.

Según explicó, nunca pasó por su cabeza que fuera a tener el éxito que tuvo, ya que antes de lanzarla recibió comentarios negativos.

“No pensé que fuera a ser tan emblemática, no me lo imaginaba. Mucha gente de mi alrededor y de mi equipo me decían: ‘No vayas a sacar esa canción, Shakira, qué estás pensando. Tienes que cambiar la letra’”, narró Shakira.