Shakira continúa dando de qué hablar con el lanzamiento de su éxito ‘Acróstico’, en el que agradece a sus hijos por estar a su lado en los momentos más complicados por su separación con Gerard Piqué.

(Vea también: Ella es la sobrina que le diseñó a Shakira el traje que usó luego de su tiradera a Piqué)

Hace algunas horas, la colombiana habría sido señalada de plagio por una cantautora española, ya que algunos acordes de su canción serían similares a los del tema ‘Te lo dije de verdad’, escrito por Paula Mattheus.

Qué dijo Paula Mattheus sobre supuesto plagio de Shakira en ‘Acróstico’

Pese a que en las redes sociales se dio por cierto que la española lanzaba acusaciones a la artista barranquillera, la europea no dio crédito a esas habladurías y comentó en el programa radial ‘Dial tal cual’, que “ni de broma” acusó a Shakira de algo ilegal.

. @PaulaMattheus aclara la polémica del supuesto parecido de una de sus canciones con #Acróstico de @shakira Ha elegido Dial Tal Cual y así nos lo ha contado 💚 ▶️entrevista completa https://t.co/hCQe3PsaAJ @rafacanooficial y @patriciaimaz en @cadena_dial pic.twitter.com/wcNuP7pTHB — Dial Tal Cual (@Dialtalcual) May 21, 2023

De hecho, Mattheus comentó que no creyó que su comentario en redes tuviera una repercusión, pues ese chisme salió “porque llevaba todo el día” recibiendo mensajes de que su composición y la de la colombiana eran muy similares.

En su momento, la cantautora simplemente respondió diciendo que gracias a su carrera como compositora, sabía “de qué iba eso”, aduciendo: “Ya todo está inventado, que no he inventado la rueda y que son unos acordes, una melodía parecida, pero de verdad no creo que nadie me haya plagiado”.

Lee También

Aunque Mattheus subió un post a Instagram diciendo que no era un plagio, dice haberse equivocado poniendo la palabra “supongo, entre paréntesis”, puesto que a partir de ello se armó el malentendido.

Siguiendo este link podrá encontrar la entrevista completa y la canción ‘Te lo dije de verdad’, escrita por Paula Mattheus, para que la compare con ‘Acróstico’ y saque sus conclusiones.