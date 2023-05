A Shakira la han acusado de plagio en varias ocasiones. Con la canción ‘Hips Don’t Lie’ de 2005, luego con ‘Waka Waka’ en 2010, recientemente con la BZRP Sessions y ahora con ‘Acróstico’, la canción que dedicó a sus hijos.

(Vea también: ¿Shakira vendrá a Colombia? Mensaje de Daniel Quintero ilusionó a sus fans)

Sobre ‘Hips Don’t Lie’, la Cadena Ser de España reseñó en su momento: que “Shakira contó que, cuando escuchó el arreglo, se acordó de aquella canción de salsa, pero que Wyclef Jean, que era el productor, la había sacado de otra canción. Aún no se ha aclarado de cual. De hecho, la canción de Shakira es, a su vez, una adaptación de otra de Wyclef Jean, llamada ‘Dance like this’ con una trompetilla en la base que os sonará”

Este tipo de señalamientos suelen tener altavoz en redes sociales y medios de comunicación que encuentran un atractivo en el titular sin ofrecer mayor contexto. En esta oportunidad la cantante española Paula Mattheu comparó algunos segundos de una canción suya llamada ‘Te lo dije de verdad’ con un fragmento de la canción de la barranquillera. Sin embargo, la española publicó un video en el que aclara que no ha acusado a nadie de plagio.

“En ningún momento he dicho que sea plagio, son cosas que pasan en la música. Es que ya todo está inventado, que no he inventado la rueda y que son unos acordes, una melodía parecida, pero de verdad no creo que nadie me haya plagiado. No lo estoy anunciando ni nada de eso. Por favor, que la gente deje de montarse películas”.