La cantante santandereana Shaira abrió su corazón en el programa ‘El Klub’, de La Kalle, para hablar de su padre, con quien no tiene una buena relación, después de que él se separó de su mamá.

Shaira destacó el apoyo incondicional de su mamá en toda su carrera artística. Siempre ha estado junto a ella.

“La relación de mi mamá y mi papá se terminó hace como 7 años, pero la relación con mi papá nunca fue buena. Yo siempre trataba de dar lo mejor como hija y todo, pero mi papá es una persona resentida y complicada y preferí estar alejada”, contó la artista.

Después, agregó: “A veces habla bien de mí, a veces me trata muy mal, a veces habla cosas feas mías. Mi hermana menor y yo no tenemos contacto con él, precisamente porque hay personas de nuestra vida que es mejor no tener cerca”.

La intérprete de ‘Modo avión’ explicó: “Igual, es mi papá, que Dios lo bendiga, que Dios lo perdone y que nos perdone. De todas maneras, es una persona que no quiero tener cerca porque se descargó contra mí“.

La artista de 21 años dice que su progenitor siempre estuvo quieto, mientras ella y su mamá viajaban por el país haciendo eventos para trabajar y conseguir dinero.

“Crecí con tratos muy malucos por parte de él hacía mí. Entonces no tengo una cercanía con él”, explicó la santandereana.

¿Cuántos años tiene Shaira hoy en día?

Shaira Selena Peláez, ganadora del ‘Factor XS 2011’, nació un 17 de abril de 2003 en el municipio de Barbosa, Santander. Sus padres son Édgar José Peláez Gutiérrez y Francy Emilce Ruiz Forero. Sus hermanos son Lina, Enrique, Harrison y Nicole.

En 2017 dio vida a la versión infantil de July Cuello en la serie ‘Los Morales‘, de Caracol Televisión. Desde 2023, forma parte del elenco del musical ‘Mujeres a la plancha’.

