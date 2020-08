View this post on Instagram

#juevesdetbt #tbt Me acabó de llegar esta foto que era para la revista tv y novelas en la edición de los mejores cuerpos de la tv (que nunca publicaron en enero del 2019 ) y fue cuando cerraron la revista.Gracias @johanosoriofoto @natiromerorosa se les extraña y se les lleva en el corazón! Aquí se las dejo de regalito!! #buenosmomentos #lindosmomentos #recuerdos #50años #xilenaaycardi